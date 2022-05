Subarus aktuelle Outback-Generation: Sogar die Wunschfee wird neidisch

Jachenau – Das Rundum-Sorglos-Paket – das ist das, was viele Sport Utility Vehicles größenunabhängig versprechen und grosso modo keinesfalls einhalten. Es ist das, was die weniger attraktiv wirkenden Kombis besser umzusetzen wissen, insbesondere in jenen mit einem Schuss Offroad-Optik. Genau in diesem Revier überaus erfolgreich tätig ist seit Längerem der Outback, der in der aktuellen Politur seine Stärken optimiert, manche Schwächen aus der Vergangenheit ausmerzt, andere wiederum einfach ignoriert. Die Formensprache verzichtet im Großen und Ganzen auf unnötigen Schnickschnack, erlaubt sich aber doch das eine oder andere elegante Detail neben der üblichen Offroad-Lametta (Kunststoffleisten rundum, Unterfahrschutz): Der dreimensional wirkende Kühlergrill ist ein Hingucker, die Zeichnung der Frontscheinwerfer gefällt. Auch die Dachlinie überzeugt mit leichtem Knick nach unten.