Der E-Transit Custom: Fords neuer Stromer aus der Türkei

Innsbruck – „Europas meistverkaufter Transporter in seinem Segment ist bereit für das vollelektrische Zeitalter“, befindet Hans Schep, General Manager von Ford Pro Europe. Gemeint damit ist der Transit Custom, der in der zweiten Jahreshälfte 2023 in Serie als elektrische Version vom Band laufen wird. Dafür geeignet ist die Fabrik im türkischen Kocaeli, wo Ford das Joint Venture Ford Otosan betreibt. Das Unternehmen war vor Kurzem nicht nur wegen des Produktionsbeginns für den größeren E-Transit öffentlich in Erscheinung getreten, sondern auch mit der Ankündigung, zwei Milliarden Euro in die Anlagen investieren zu wollen.