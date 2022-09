Der große Tiroler Festival-Kalender: Highlights im September

Von links oben nach rechts unten: Das Stoabeatz lockte an die Ufer des Walchsees, die STB Dixie Train Marching Band machte Stimmung beim New Orleans Festival in Innsbruck, Gentleman war Headliner beim Hill Vibes in Telfs, der Haller Burgsommer bot ein reichhaltiges Programm und beim Wetterleuchten auf der Nordkette gab's Beats am Lagerfeuer. © Stoabeatz, Innsbruck Tourismus, imago, Böhm, Hackspiel

📅 Bevorstehende und aktuell laufende Festivals in Tirol:

🎶 ➤ KLANGSPUREN (8.–25. September): Das Festival für zeitgenössische Musik in Schwaz und Innsbruck will jünger, bunter und unterhaltsamer werden. Insgesamt 18 Veranstaltungen stehen auf dem Programm, fast durchwegs Uraufführungen oder Werke, die in Österreich erstmals zu erleben sind. Die neuen künstlerischen Leiter Christoph Dienz und Clara Iannotta wollen das Genre „Neue Musik“ von dessen „Bier-Ernst“ befreien. Beim Auftritt der Avantgarde-Pop-Band 5K HD (16.9., Treibhaus) soll sogar zu Neuer Musik getanzt werden. Mehr Infos.

🎶 ➤ BONANZA (17. September): Überraschend haben Mitte August die Bonanza-Veranstalter verkündet, dass das bereits über Jahre hinweg erfolgreiche Elektro-Festival heuer doch noch über die Bühne gehen kann. Für die Neuauflage wurde auf den letzten Drücker eine Location gefunden. Statt in der Innsbrucker Rossau werden nun im Magic Castle in Seefeld die Bässe dröhnen. Auf fünf Bühnen soll in der Nacht zum 18. September gefeiert werden, das detaillierte Programm steht noch aus. Mehr Infos.

🎶 ➤ LOST IN THE ALPS (17. September): Nach einer erfolgreichen Erstauflage im Juli geht dieses kleine, aber feine Elektro-Festival am Kellerjoch Mitte September in Runde zwei. Beim Hecherhaus soll unter anderem zu den Acts Nachtaktiv und Lancer & Attal bis in die Morgenstunden gefeiert werden. Mehr Infos.

🎶 ➤ GANS ANDERS (23.–25. September): Elektronische Musik und Livesound von internationalen und regionalen Artists, sowie Workshops und bildende Kunst machen das Gans Anders am Innsbrucker Baggersee zu einem Festival der besonderen Art. Eine Vielzahl an Acts wird erwartet, darunter Amoral, O/Y, Barker & Baumecker, Hitam und Egotot & Bernd Affleck. Mehr Infos.

✔️ Bereits über die Bühne gegangene Festivals in Tirol:

🎶 ➤ MUSIK IM RIESEN (19.–21. Mai): Das etablierte Festival bringt wieder international bekannte Solisten und hochkarätige Ensembles aus dem Bereich klassischer Musik in den Swarovski Kristallwelten zusammen. Auf der Bühne stehen unter anderem der Pianist Pierre-Laurent Aimard und das Belcea Quartet, der Bariton Andrè Schuen, die Komponistin und Musikerin Caroline Shaw, das Attacca Quartet aus New York sowie die Tiroler Newcomer Quartissimo. Mehr Infos.

🎶 ➤ BOGENFEST (21. Mai): Wie vielfältig das Kulturangebot in der Innsbrucker Bogenmeile ist, kann man hier erleben. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause lädt ein buntes Programm zum Flanieren, Genießen und Feiern ein. Am Nachmittag eröffnet die Bundesbahn-Musikkapelle das Fest. Anschließend werden unter anderem die Sonnendeck-DJ's sowie die Bands Extrawelt und Kreisky für Stimmung sorgen. Die Bogenbetreiber laden ganztags in ihre Clubs ein und runden nach 22 Uhr das Programm in den Bögen musikalisch ab.

🎶 ➤ KUFSTEIN MUSIC FESTIVAL (21.–22. Mai): Die Wiener Senkrechtstarter Erwin & Edwin und die Chiemgauer Partydauerbrenner LaBrassBanda laden mit ihren neuen Scheiben zum kollektiven „Danzn" auf die Festung Kufstein – und Mnozil Brass blasen allen den Marsch.

🎶 ➤ HEART OF NOISE (2.–5. Juni): Experimentelle Sounds, Performances und Installationen im öffentlichen Raum in Innsbruck: Unter dem Motto „LOVE ACTION“ macht das 12. Heart of Noise Festival die Stadt erneut zum Ort für kreative Grenzgänge. Als Hauptbühnen dienen heuer das Treibhaus und der Hofgarten Musikpavillon. Mehr Infos.

🎶 ➤ KUFSTEIN UNLIMITED (10./11. Juni): Nach zweijähriger Corona-Pause lebt auch das Kufstein Unlimited wieder auf. An zwei Tagen – statt wie bisher an drei – stehen insgesamt 40 Bands auf den Bühnen des größten Pop- und Rockfestivals Tirols. Headliner sind die Wiener Liedermacher 5/8erl in Ehr’n, die deutsche Indiepop-Band Fortuna Ehrenfeld, das Tiroler Rock-Aushängeschild Mother’s Cake und der österreichisch-isländische Songwriter Thorsteinn Einarsson. Dazu kommen viele weitere heimische Acts wie Norman Stolz, Sara de Blue, Jimmy and the Goofballs oder Saltbrennt. Fans elektronischer Musik werden in der DJ-Zone fündig, Straßenkünstler aus aller Welt begeistern mit Akrobatik und Magie. Für die kleinen Festivalbesucher wird zudem eine Kinderwelt geboten. Mehr Infos.

🎶 ➤ BURNING LEDERHOSE (24./25. Juni): Am Kirchberger Badesee drehen voXXclub & friends wieder auf. An zwei Tagen werden die Volks-Rock'n'Roller und ihre Special Guests dem Publikum einheizen. Mehr Infos.

🎶 ➤ KLASSIK AM BERG (25. Juni): Zum Fixtermin im heimischen Festivalkalender hat sich in den letzten Jahren das Open-Air „Klassik am Berg“ gemausert. Auch heuer werden ab 18 Uhr wieder die Klänge des Tiroler Kammerorchesters InnStrumenti an der Patscherkofel-Bergstation erschallen. Als Gäste werden das RobSoelkner Quartett und die Sängerin Lea Bodner erwartet.

🎶 ➤ BURGSOMMER HALL / SUNNY GAMES (3. Juni–9. Juli): Mit einem prall gefüllten Programm wartet der Haller Burgsommer heuer wieder auf. Zum Auftakt macht der Circo PaNIKo von 3. bis 12. Juni Station in der Burg Hasegg. Mit abwechslungsreichen Konzerten geht´s dann durch den Juni, als Highlight gibt es die Premiere des gemeinsamen Projekts von Ernst Molden, Ursula Strauss und Herbert Pixner zu bestaunen. Als Special finden zum Abschluss die vom Kulturlabor Stromboli veranstalteten Sunny Games am 8. und 9. Juli statt – unter anderem mit der Familie Lässig, Lou Asril, Baiba und Aufdrahn & Owezahn. Mehr Infos.

🎶 ➤ NORDKETTE WETTERLEUCHTEN (16./17. Juli): Nicht mehr wegzudenken aus dem Tiroler Festivalkalender ist das Wetterleuchten. Bereits zum 19. Mal werden die Besucher mit der Nordkettenbahn zur Seegrube gondeln oder selbige zu Fuß erreichen. Das höchstgelegene Musikfestival Europas bietet eine unschlagbare Kombination aus Bergpanorama, Lagerfeuerromantik und vorwiegend elektronischer Musik. Für jene, die oben campieren, heißt es: Eine gute Stelle für das Zelt finden und hoffen, dass die Wetterkapriolen nicht allzu heftig ausfallen. Gerüstet für Kälte und Regen sollte man dabei auf jeden Fall sein. Ihren großen Auftritt auf 2000 Metern Seehöhe haben heuer unter anderem Austrian Apparel, ABOP und 10er Sprung. Am Sonntag gibt's das traditionelle Chillout mit weiteren DJ-Acts. Mehr Infos.

🎶 ➤ NEW ORLEANS FESTIVAL (10.–24. Juli): Eine Institution im Kultursommer ist auch das New Orleans Festival in der Landeshauptstadt – und seit einigen Jahren auch am Patscherkofel. Dort wird der Blues-Reigen am 10. Juli auf sieben Almen eröffnet. Am 14. Juli folgen Auftritte heimischer Bands in zehn Innsbrucker Lokalen, die Bierstindl-Session steigt am 18. Juli. Das eigentliche Festival sorgt dann von 21. bis 24. Juli wieder für ausgelassene Stimmung am Landhausplatz. Headliner sind Kevin & The Blues Groovers aus New Orleans, dazu kommen heimische Bands wie Saltbrennt, Hot Pants Road Club oder Moreland. Mehr Infos.

🎶 ➤ INNSBRUCKER PROMENADENKONZERTE (Juli): Bereits eine Institution im Kultursommer der Landeshauptstadt sind die Promenadenkonzerte im Hofburg-Innenhof. Internationale Militär-, Polizei- und Zivilorchester gehören neben Blechbläserensembles, Brass-Bands und einer Bigband zum Standardrepertoire. Als Highlights gibt's heuer etwa die europäischen Brass-Band-Champions Cory Band und mehrere Auftritte von Symphonieorchestern. Mehr Infos.

🎶 ➤ OLALA STRASSENTHEATER-FESTIVAL (25.–30. Juli): Es ist zwar kein Musikfestival, aber sollte hier trotzdem Erwähnung finden. Denn Ende Juli findet in Lienz wieder das einzigartige Straßentheater-Festival Olala statt. Das bunte Treiben in den Straßen und Gassen der Bezirkshauptstadt wird wieder zahlreiche Besucher anlocken. Mehr Infos.

🎶 ➤ HILL VIBES REGGAE FESTIVAL (27.–31. Juli): Nach zwei pandemiebedingten Absagen ist auch das Hill Vibes in Telfs wieder zurück. In und um die Kuppelarena wird an mittlerweile fünf Festivaltagen dem Reggae in all seinen Ausprägungen gehuldigt. Internationale Topacts locken Besucher von nah und fern an. Dazu gibt's mit Workshops, Kulinarik, der Kletterhalle und dem Freibad zur Abkühlung ein feines Drumherum. Bestätigte Acts sind heuer unter anderem Gentleman, Morgan Heritage, Jesse Royal oder Cali P. Mehr Infos.

🎶 ➤ OUTREACH (4.–6. August): Bereits 1993 vom Tiroler Trompeter Franz Hackl ins Leben gerufen, wird das Outreach heuer wieder an drei Festivaltagen internationale Acts aus der Jazzszene ins SZentrum bringen. Mit dabei sein sollen heuer unter anderem Formationen wie AHL6, Alex Sipiagin & Sonarkraft Quartett, Leni Stern, J.D. Hive und Memplex. Mehr Infos.

🎶 ➤ INNROCK RELOADED (4.–6. August): Richtig laut wird's Anfang August beim Innrock Reloaded in Radfeld. Tausende Rock- und Metal-Fans kommen an drei Festivaltagen im Unterland wieder voll auf ihre Kosten. Headliner sind Benediction, Bonfire und Mystic Prophecy, auch mehrere heimische Rock- und Metalbands heizen ein.

🎶 ➤ BOTANICA (12.–13. August) und ALLES GUTE (17.–20. August): Das im letzten Jahr geborene "Alles Gute"-Festival vor dem Innsbrucker Landestheater wird Mitte August wieder stattfinden. Erwartet werden unter anderem die Bands Hearts Hearts, Restless Leg Syndrome, Das Hobos, Dives und Cyril Cyril. Das dazugehörige Festival "Botanica" im Botanischen Garten am Wochenende davor lädt wieder zu feinen Klängen im Grünen. Mehr Infos.

🎶 ➤ KITZBÜHEL MUSIKFESTIVAL (19./20. August): Der selbsternannte „Volks Rock'n'Roller“ Andreas Gabalier und viele weitere Stars der Schlagerszene laden wieder zu zwei großen Open-Airs in Kitzbühel. Mehr Infos.

🎶 ➤ FESTWOCHEN DER ALTEN MUSIK (12. Juli–28. August) Als eines der renommiertesten Festivals barocker Musik in Europa widmen sich die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik den musikalischen Meisterstücken des 16. und 17. Jahrhunderts. In historischen Spielstätten, von Schloss Ambras bis zur kaiserlichen Hofburg, finden über 50 Veranstaltungen statt. Besonderes Highlight am 15. August ist das Schlossfest Ambras mit einem bunten Programm für Kinder und Erwachsene. Der Eintritt ist kostenlos. Mehr Infos.

🎶 ➤ KRAPOLDI IM PARK (30. August–4. September): Der Innsbrucker Rapoldipark wird an sechs Tagen wieder zu einem Ort des Lachens, Staunens und Teilhabens. Das Festival Krapoldi im Park wartet mit Zirkusshows, Clownerie, Straßenkunst und vielem mehr auf – auch für Kinder wird viel geboten. Zahlreiche international renommierte Artisten und Künstler werden erwartet. Zur Eröffnung zieht eine große Parade durch die Innsbrucker Innenstadt. Mehr Infos.

❌ Abgesagt:

🎶 ➤ LUNAR LANDING (26–28. Mai): Es hätte Ende Mai eine Premiere in Innsbruck werden sollen. Doch all jene, die sich auf das dreitägige Festival Lunar Landing in der Innsbrucker Olympiaworld gefreut haben, wurden auf nächstes Jahr vertröstet. Das Festival könne "aus produktionstechnischen Gründen" nicht wie geplant stattfinden. Das Event, bei dem internationale DJ-Acts auf zwei Bühnen auftreten hätten sollen, soll von 25. bis 27. Mai 2023 nachgeholt werden. Gekaufte Tickets behalten laut dem Veranstalter ihre Gültigkeit.

🎶 ➤ MITEINAND FESTIVAL (14.–16. und 21.–23. Juli): Wegen Mitarbeitermangels für Ausschank und Bewirtung wurde das Miteinand Festival in Radfeld abgesagt. Es soll im Juli 2023 nachgeholt werden. Das Festival ist vor allem eine Bühne für heimische Künstler aller Genres und hätte an zwei Wochenenden im Juli stattfinden sollen. Als Headliner angekündigt waren unter anderem Purple Shade, No Bros, Nadine Beiler, Anna Buchegger und The Heimatdamisch. Mehr Infos.