ÖVP-Bundesparteitag: Nehammer mit 100 Prozent zum Obmann gewählt

Graz – Kanzler Karl Nehammer ist nun auch offiziell Obmann der ÖVP: Bei einem außerordentlichen Bundesparteitag in Graz wurde Nehammer Samstagnachmittag mit 100 Prozent (allen 524 abgegebenen Stimmen) gewählt. Nehammer nahm die Wahl „mit Stolz und Dankbarkeit" an. Dies sei „erst der Anfang", meinte er mit Blick auf die auch künftige Kanzlerschaft.

Davor hatte Nehammer in einer programmatischen Rede für seine Wahl zum Parteivorsitzenden geworben. „Wir sind die ersten Diener dieses Landes, und mit eurer Hilfe werde ich auch Bundesparteiobmann der Volkspartei", sagte er am Ende seines rund einstündigen Auftritts, bevor die Delegierten zur Wahl schritten. Zuvor gab es auch Zuspruch von seinem Vorgänger Sebastian Kurz.

„Ich lerne von euch und mit euch, und wir werden gemeinsam diese Herausforderungen nehmen", beschwor Nehammer vor seiner Wahl das Miteinander in der Partei, das – wie er betonte – in deren DNA liege. Gleich zu Beginn sorgte er für Gelächter, weil er nach eigenen Angaben unmittelbar vor seiner Rede ein aufmunterndes SMS von Kurz erhalten hatte – „keine Sorge, wir werden es nachher veröffentlichen". Man habe Seite an Seite gekämpft, nun stehe man vor neuen Aufgaben. „In diesem Sinne Danke für unsere Freundschaft", übte er sich in Verbundenheit mit seinem Vorgänger.