Verdacht auf großen Beutegreifer: Schaf in Schönberg gerissen

Schönberg – Ein Wolf könnte derzeit durch das Stubaital streifen. Am Samstag wurde auf einer ungeschützten Heimweide in Schönberg ein totes Schaf gefunden. Die amtstierärztliche Begutachtung wurde bereits durchgeführt, wie das Land mitteilte. Auch Proben wurden entnommen und sind auf dem Weg zur DNA-Untersuchung.

Aufgrund des Rissbildes besteht der Verdacht auf ein Großraubtier als Verursacher, hieß es in der Aussendung. Es ist der zweite gemeldete Schafsriss in dieser Woche. Bereits am Mittwoch wurde in Weerberg ein Schafsriss gemeldet.