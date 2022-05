Giro-Etappe mit Klassikerprofil in Neapel an Belgier De Gendt

Der Belgier Thomas de Gendt hat am Samstag nach zehnjähriger Pause seinen zweiten Etappensieg bei der Italien-Radrundfahrt gefeiert. Der 35-Jährige aus dem Lotto-Team behauptete sich in Neapel auf einem Rundkurs mit welligem Klassikerprofil (153 km) im Sprint einer Viererausreißergruppe. Seinen ersten Giro-Erfolg hatte er 2012 am Stilfser Joch gefeiert. Das Rosa Trikot blieb vor der nächsten Bergankunft am Sonntag auf den Schultern des Spaniers Juan Pedro Lopez.