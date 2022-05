Balzender Auerhahn attackierte Mountainbiker in Hinterriß

Hinterriß – Ein balzender Auerhahn hinderte einen Mountainbiker am Samstag am Weiterfahren. Der Mann fuhr gegen 10.15 Uhr mit dem Rad von Scharnitz kommend über die Fereinsalm in Richtung Hinterriß ab. Wegen des Vogels musste er absteigen und schob sein Bike vorbei. Daraufhin sei der Mann vom Auerhahn von hinten angeflogen worden, berichtet die Polizei.