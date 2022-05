Starkes Debüt im IEV-Dress

Innsbruck – Keine Zeit für Orientierung, kein langsames Herantasten. Schon der erste Spieltag in der Tiroler Mannschaftsmeisterschaft im Tennis, in der Tiroler Liga der Damen, begann mit vollen Akkorden.

Im Blickpunkt dabei die IEV-Anlage in Innsbruck. Im Besonderen der erste Auftritt von Talent Anna Pircher im Dress des Traditionsclubs. Und vorneweg: Es war ein erfolgreicher Einstand. Die erst Zwölfjährige besiegte im Generationen-Duell die um 22 Jahre ältere, aber ihre große Routine ausspielende Franziska Donner in drei Sätzen 2:6, 7:5, 10:4 und stellte im Kampf gegen den TC Telfs im fünften und letzten Einzelspiel auf 5:0 für den IEV. Dabei lag Pircher im zweiten Satz schon 2:4 und 4:5 zurück, drehte aber mit großem Einsatz noch die Begegnung zu ihren Gunsten. Obwohl Telfs nicht in stärkster Formation aufkreuzte, unterstrichen die IEV-Damen beim 7:0-Endstand ihre Titelambitionen.