Motorrad krachte in Kirchdorf in Zugmaschine: 39-Jähriger verletzt

Kirchdorf – Mit seinem Motorrad wollte ein 39-Jähriger in Kirchdorf auf der Kössener Bundesstraße am Samstagvormittag eine Zugmaschine samt Anhänger überholen. Der 28-jährige Fahrer der Zugmaschine bog zu diesem Zeitpunkt allerdings links in eine Grundstückszufahrt ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste ins Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert werden. (TT.com)