Wahlen im Libanon: Frauen gegen die Regierungsmafia

Im Konsulat in Dubai konnten Auslands-Libanesinnen bereits ihre Stimme abgeben.

Beirut – Es waren Momente des Horrors, die der Libanon niemals vergessen wird: Als am 4. August 2020 eine verheerende Explosion die Hauptstadt Beirut erschütterte, erlebte das Land eine tiefe Zäsur. Nicht nur, weil mehr als 190 Menschen starben und 6000 verletzt wurden. Nicht nur, weil die atombombengleiche Druckwelle Beiruts Hafen und Zentrum verwüstete. Sondern weil sie bei vielen Libanesen auch das letzte Vertrauen in die politische Führung zerstörte: „Der 4. August hat gezeigt, wie schlecht, rücksichtslos und korrupt unsere Regierung war“, sagt die Professorin Nadschat Aoun Saliba.

An diesem Sonntag wählt der Libanon erstmals seit der Explosion ein neues Parlament. Saliba, eigentlich eine renommierte Chemikerin an der wichtigsten Universität des Landes, kandidiert auf einer Oppositionsliste für einen der 128 Sitze im Abgeordnetenhaus. Warum sie sich zu diesem für eine Wissenschafterin ungewöhnlichen Schritt entschieden hat? Die 60-Jährige antwortet sofort: „Aus Frustration.“

Saliba zählt zu einer kleinen Zahl von Frauen, die es bei der Wahl mit der von Männern dominierten Machtelite des Libanon aufnehmen wollen. „Wir müssen sie durchschütteln“, sagt sie. Bei der Explosion in Beirut sei die Würde der Libanesen vollständig zerstört worden.

Die Hoffnungslosigkeit der Menschen ist im Libanon überall zu spüren. Nicht nur die Explosion hat ihnen zugesetzt. Seit bald drei Jahren leidet das Land unter der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise seiner Geschichte. Der Alltag ist für viele zur Tortur und zum Überlebenskampf geworden. Viele Haushalte im Libanon haben nur wenige Stunden am Tag Strom, wenn überhaupt. Auch die Wasserversorgung kann jederzeit zusammenbrechen. Müll stapelt sich auf den Straßen. Und immer wieder fällt das Internet aus. Der Libanon ist ein Beispiel dafür, wie ein Land langsam zugrunde geht.

Selbst Vertreter der in Diplomatie geschulten Vereinten Nationen machen keinen Hehl daraus, dass vor allem Libanons Machtelite diese Lage verschuldet hat. Die „zerstörerischen Handlungen“ der Anführer in Politik und Wirtschaft seien dafür verantwortlich, dass der größte Teil der Bevölkerung in die Armut getrieben worden sei, erklärte unlängst der UN-Sonderberichterstatter für extreme Armut und Menschenrechte, Olivier De Schutter. Er geißelt auch die überall grassierende Korruption.