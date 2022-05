Auftakt der Wiener Festwochen: Bildschöne Bilderflut mit Bilderbuch

Regisseur und Autor David Schalko, betraut mit Konzeption und Inszenierung der Eröffnungssause, sprach gar von einem „Trip“. Was auch immer damit gemeint war, abseits zahlreicher privater pflanzlicher Rauchwölkchen, geriet die unter dem doch ziemlich verunglückten Motto „Last Night on Earth“ stehende Großveranstaltung alles andere als lustvoll rauschhaft.

Musikalisch in Form gehalten wurde die nicht anders als in der Vergangenheit zwischen „Hochkultur“ und Populärem wabernde Eröffnung von den souveränen bis nahezu klassischen Sounds des DJ-Duos Kruder & Dorfmeister, die in einer Riesenblase im Bühnenhintergrund thronend agierten.

Der Auftritt der großartigen Schauspielerin Caroline Peters, gehüllt in eine Art Spiderwoman-meets-griechische-Tragödie-Kostümierung, sollte wohl ein Vorgeschmack auf ihre Festwochen-Produktion „Die Maschine steht nicht still“ sein, die Kassandra-hafte Performance wirkte aber ebenso unbeholfen wie befremdlich. Hekate, der griechischen Göttin der Magie und Wächterin der Tore zwischen den Welten, widmen sich der österreichische Choreograf Chris Haring und seine Compagnie Liquid Loft mit einem ausdrucksstarken Schleiertanz, den man jedoch lieber an anderer Stelle sehen würde als einen „Act“ eines „bunten“ Abends.

Auch die experimentelle Gesangsperformance der schwedischen Künstlerin Sofia Jernberg scheint in die Kategorie Pflicht eingeordnet, denn die Kür des Ganzen und die Publikumsmagneten sind natürlich Bilderbuch, grandios in ihren blau-weiß gestreiften Gig-Djellabas und, Achtung Aufreger, Yung Hurn, der Rap-Mann, der nach seinem sehr coolen Song „Opernsänger“ ziemlich tief in die sexistische wie rassistische Schmuddelkiste gegriffen hatte. Er liefert, als H.C. Strache-Lookalike in Anzug und Krawatte, die sonderbarsten Minuten des Abends.