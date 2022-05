Mit Maserati die Spanische Treppe runter: Lenker (37) folgte angeblich Navi

Rom – Ein saudi-arabischer Ingenieur ist angezeigt worden, weil er mit einem Maserati die Spanische Treppe in Rom hinuntergefahren ist und eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Welt beschädigt hat. Der 37-Jährige, der den Maserati gemietet hatte, konnte aufgrund der Aufnahmen von Videoüberwachungsanlagen identifiziert werden, berichtete die Tageszeitung Corriere della Sera am Sonntag.

Der Mann sei am Mailänder Flughafen gefasst worden, als er den Wagen bei einer Autovermietung zurückgeben wollte. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht auf Mittwoch den Maserati an der Kirche Trinità dei Monti über die Stufen hinunter gelenkt haben. Mindestens drei Stufen seien beschädigt, sagte der Polizeisprecher. Der Vorfall sei mit Videokameras aufgenommen worden. Mit Hilfe von Passanten konnte der Fahrer laut Medienberichten die Treppe verlassen und fuhr davon.