Mitterwallner und Stigger auch in Nove Mesto in Top Ten

Nove Mesto – Die Tirolerinnen Mona Mitterwallner und Laura Stigger sind auch in Nove Mesto ins Spitzenfeld gefahren. Die zuletzt in Albstadt drittplatzierte Mitterwallner belegte am Sonntag im dritten Cross-Country-Saisonrennen über eine Minute hinter den Podestplätzen Rang sechs. Stigger landete mit deutlichem Rückstand auf ihre Landsfrau an siebenter Stelle. Den Sieg sicherte sich neuerlich ungefährdet die Australierin Rebecca McConnell. Die nächste Station ist in einem Monat Leogang. (APA)