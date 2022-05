Norwegen besiegten Briten bei WM mit 4:3 nach Penaltyschießen

Tampere/Helsinki - Norwegen hat bei der Eishockey-WM in der Österreich-Gruppe B in Tampere den ersten Sieg geholt. Die Norweger verspielten am Sonntag gegen Großbritannien eine 3:0-Führung, gewannen aber nach Penaltyschießen mit 4:3. In Gruppe A in Helsinki deklassierte Titelverteidiger Kanada Italien nach 0:1-Rückstand mit 6:1.