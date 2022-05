Hunde bei Brand aus Innsbrucker Wohnung gerettet

Innsbruck – In einer Wohnung in einem Innsbrucker Mehrparteienhaus brach am Sonntag gegen 16.45 Uhr ein Brand aus. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich zwar keine Personen, dafür jedoch zwei Hunde in der Wohnung. Eine Nachbarin nahm Brandgeruch und Rauchschwaden aus der Wohnung wahr, verständigte die Feuerwehr und informierte die abwesende Wohnungsbesitzerin.