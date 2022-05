Betreuung bei Unfällen: Kriseninterventionsteam sucht Verstärkung

Interessierte müssen mindestens 25 Jahre alt sein und einen psychosozialen Hintergrund mitbringen, zum Beispiel Pädagoge, Psychotherapeut oder erfahrene Einsatz- bzw. Pflegekraft sein. Die Ausbildung umfasst 134 Stunden und beginnt mit einem Erste-Hilfe-Kurs in Reutte, die weitere Ausbildung findet an Wochenenden im Landesverband des Roten Kreuzes Tirol in Rum statt. Zum Schluss wartet eine schriftliche und eine mündliche Prüfung. Anmeldung zu den Auswahlgesprächen per E-Mail an kommando@roteskreuz-reutte.at oder telefonisch unter 05672/62444-22. (TT, fasi)