Anrainer gingen gegen Transit in Natters auf die Straße

Am Samstag wurde auf der Straße im Oberdorf demonstriert und eine Petition übergeben.

Natters – Rund 200 Unterschriften übergab eine Bürgerinitiative in Natters am Wochenende an Bürgermeister Marco Untermarzoner. Wie berichtet, gingen die Anrainer auf die Straße, weil ebendort durch Ausweichverkehr ein großes Verkehrsproblem entstand. Die Forderung der 30 Anrainer, die zwei Stunden lang (genehmigt) die Straße blockierten: „Ja zum sofortigen Stopp der Umfahrungsstraße Hinterwinkel und Nein zum massiv erhöhten Verkehrsaufkommen durch den gesamten Ort Natters auf Grund der Totalsperre der Mutterer Dorfstraße.“