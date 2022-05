Plus

Die Klinik will ab Herbst nicht mehr alles Covid unterordnen. Gesundheitslandesrätin Leja verweist auf den Bund. Covid-Patienten sollen im Herbst möglichst von den Ärzten im niedergelassenen Bereich und in den Bezirkskrankenhäusern behandelt werden, schwere Fälle in der Innsbrucker Klinik.