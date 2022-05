Die Europaregion Tirol ist weiter, als man glaubt

Innsbruck – Die Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino muss sich nicht verstecken. Obwohl der ehemalige Chefredakteur von Rai Südtirol provokant die „imaginären Euregios“ in die Diskussion über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der drei Länder beim Journalismusfest in Innsbruck warf, kam doch deutlich mehr zum Vorschein als eine Allerwelts-Vision für die Region südlich und nördlich des Brenners.

Dazu haben vor allem die Kenner der Europaregion Tirol wie die beiden Politikwissenschafter Alice Engl vom Eurac-Research in Bozen und Günther Pallaver (Uni Innsbruck) sowie die Journalisten Stephan Pesche, Chefredakteur beim Belgischen Rundfunk, dem Sender der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, bzw. Peter Nindler von der TT beigetragen. Sie beobachten seit Jahren die Entwicklung der Euregios in ihren Ländern mit einem kritisch-informativen Blick. Im Vergleich zu den 81 anderen „Europäischen Verbünden für territoriale Zusammenarbeit“ würde die Europaregion in der öffentlichen und medialen Wahrnehmung deutlich hervorstechen, meinte Engl. Massiven Handlungsbedarf ortet sie allerdings in der Europäischen Union und in den Nationalstaaten, um den Euregios mehr Gewicht in zentralen überregionalen Fragen einzuräumen. Hier sei der Spielraum noch zu gering.