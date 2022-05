TT-Analyse: Berlin hat auf die Wahl am Rhein abgefärbt

Das historisch beste Ergebnis der Grünen im bevölkerungsreichsten Bundesland ist ebenfalls zu einem Gutteil auf Berlin zurückzuführen. Die MinisterInnen Annalena Baerbock und Robert Habeck sind die, die in der Bundesregierung seit Wochen den Ton an- und ein klare Linie vorgeben. Das Vertrauen in die Ökopartei ist dadurch massiv gestiegen, während CDU und SPD dafür verantwortlich gemacht werden, dass sich Deutschland in russischer Gas-Abhängigkeit befindet.