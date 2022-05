Alpenregionstreffen im Passeiertal: Schützentreffen ohne Gewehr

St. Martin im Passeiertal – Ob die Tracht im Vorfeld bei jedem Schützen noch gepasst hat oder nicht mehr ganz, die Frage blieb gestern, nach fast zwei Jahren Pandemie und ohne Ausrückung, naturgemäß unbeantwortet. Das Endergebnis jedenfalls passte. Denn herausgeputzt hatten sich die 7000 Schützen und Marketenderinnen beim Alpenregionstreffen in St. Martin im Passeiertal allemal. Und so gab es Postkartenbilder bei strahlendem Sonnenschein, als sich die Teilnehmer aus Tirol, Südtirol, Trentino und Bayern erst zu einer Feldmesse sammelten, um dann durch St. Martin zu marschieren. Endstation war das Festzelt.

Zweimal musste die Veranstaltung wegen der Pandemie bereits verschoben werden. Gestern strahlten die Veranstalter dann aber mit der Sonne um die Wette. Nach monatelanger Vorbereitung gab es für das prachtvolle Wetter keine Gewähr. Ohne Gewehr – und Säbel – verlief die Veranstaltung ohnehin. So will es das italienische Gesetz. Und dieser Umstand sorgte einmal mehr für Kritik – speziell auf Nordtiroler Seite. Landeshauptmann Günther Platter erklärte in seiner Festrede: „Wenn ich sehe, dass Schützenkameraden keine Waffe tragen können, dann blutet mir das Herz.“ Die Arge Alp stehe in der Pflicht, noch besser aufzuklären, „was unsere Werte in diesen Regionen“ sind.