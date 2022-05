Leerstand: Jetzt soll der Bund in die Pflicht genommen werden

Innsbruck – Der Vorschlag von Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) hat im Bund Wellen geschlagen. Wie berichtet, will Platter das verfassungsmäßig festgeschriebene „Volkswohnungswesen“ (mit Ausnahme des Bereichs Gemeinnützigkeit) in den Kompetenzbereich der Länder transferiert wissen. Damit könnten selbige – so die Theorie – den Wohnungsleerstand effizienter bekämpfen. Weil dann eben höhere Abgabensätze möglich seien. Schwarz-Grün bringt im Landtag unterstützend einen Antrag hierzu ein. Salzburg, Wien, die Steiermark, aber auch Tirol planen bzw. haben derartige Abgaben bereits beschlossen. In Tirol ist letzte Woche ein Gesetzesentwurf erneut verschärft worden. Gemeinden mit „hohem Wohndruck“ haben die geplante Abgabe sogar zu verdoppeln.