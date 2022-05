Kinderbetreuung in Tirol: „Rechtsanspruch jetzt beschließen“

Christoph Walser: Grundsätzlich verstehe ich beide Seiten, schließlich bin ich auch Bürgermeister. Ein ganztägiges und flächendeckendes Angebot ist nicht einfach umzusetzen. Da scheitert es oft am Finanziellen in den Gemeinden. In Zeiten aber, wo wir in der Wirtschaft einen massiven Fach- und Arbeitskräftemangel haben, brauchen wir ein derartiges Angebot ganz massiv. Ja, wir fordern den Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr ein. Das könnte und müsste man jetzt beschließen.