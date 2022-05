Erstes Journalismusfest in Tirol: Hinter den Schlagzeilen

Innsbruck – Florian Gassers Zutrauen in die Begeisterungsfähigkeit seiner Tiroler Landsleute ist überschaubar. Der Leiter der Österreich-Seiten der deutschen Wochenzeitung Die Zeit hatte gewettet, dass bei der Aufzeichnung des von ihm mit seinen Kollegen Matthias Daum und Lenz Jacobsen eingesprochenen Transalpin-Podcasts „Servus. Grüezi. Hallo“ am Freitagabend der eine oder andere Stuhl im Innsbrucker Haus der Musik frei bleiben würde. Daum und Lenz hielten dagegen. Und sie sollten Recht behalten. Der durchaus sympathische Versuch, Tiefstapelei als Tiroler Tugend zu etablieren, ging in die Hose und der Andrang war schließlich so groß, dass sich das Innsbrucker Konzerthaus recht mühelos noch ein zweites Mal hätte füllen lassen. Kleiner Trost für alle, die in der Wartelistelotterie um einen der gut 800 Sitzplätze eine Niete zogen: Die in Innsbruck aufgezeichnete Podcast-Episode ist bereits an diesem Mittwoch abrufbar. Und: Die eine oder andere Szene aus dem Haus der Musik dürfte es wohl auch in den Dokumentarfilm schaffen, der gerade über das transalpine Trio gedreht wird.