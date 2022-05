Melania Trump kann sich Rückkehr ins Weiße Haus vorstellen

© Michael Reynolds via www.imago-images.de

First Lady zu sein, sei ihre „größte Ehre" gewesen, so Melania Trump.

Washington – Die ehemalige First Lady der USA, Melania Trump, schließt eine Rückkehr ins Weiße Haus nicht aus. „Sag niemals nie", sagte die 52-Jährige am Sonntag (Ortszeit) dem Sender Fox News. Die Ehefrau von Ex-Präsident Donald Trump antwortete auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, dass die Regierungszentrale in der US-Hauptstadt Washington noch einmal ihr Zuhause werden könnte. Es war das erste längere Interview dieser Art der Ex-First-Lady seit ihrem Auszug aus dem Weißen Haus.