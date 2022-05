Digital-Staatssekretär, Klinik und neuer Corona-Kurs: Das war „Tirol Live“

Der neue Staatssekretär Florian Tursky war am Montag zu Gast. Der 34-jährige Innsbrucker leitete zuletzt das Büro von Landeshauptmann Günther Platter. In der Bundesregierung ist er nun für Digitalisierung zuständig.

Er zeigte sich auch optimistisch, dass die unionsrechtlichen Bedenken hinsichtlich der Übernahme der Telekom-Agenden in das Finanzministerium mit dem Ministeriengesetz rasch ausgeräumt werden können. Das Staatssekretariat bleibe jedenfalls beim Finanzministerium angesiedelt.

Kofler arbeitet derzeit an einem Konzept, wie man künftig an den Landeskrankenhäusern mit Covid umgehen wird. Durchdacht werden verschiedene Szenarien. Kommt im Herbst eine nicht so gefährliche Variante ins Spiel, könnten auch gelindere Mittel zum Einsatz kommen.