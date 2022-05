Zwei Altmetall-Diebe in Wörgl auf frischer Tat ertappt

Wörgl – Bei einem Altmetalldiebstahl wurden in der Nacht auf Sonntag zwei Männer in Wörgl ertappt. Laut Polizei meldete ein Zeuge beim Polizeinotruf gegen 2.50 Uhr, dass sie aus einem unversperrten Container Altmetall auf einen Klein-Lkw laden. Zwei Polizeistreifen rückten an, fanden jedoch niemanden mehr vor.