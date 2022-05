Hoeneß teilt in der Causa Lewandowski aus: „Es geht doch nur um Kohle"

„Das spricht nicht gerade für den Spieler. Wenn er von Wertschätzung spricht, dann würde ich sagen, hat er dem Verein keine Wertschätzung gegeben. Ich fand diese Aktion katastrophal", sagte Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß am Rande der Meisterfeier. Von Seiten Süles, der die Münchner ablösefrei verlässt, war zu vernehmen, dass er nicht genug Wertschätzung beim FC Bayern bekommen hätte. „Die Märchen, dass er in Dortmund weniger verdient als in München, könnt ihr alle vergessen", sagte Hoeneß.