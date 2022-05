Flughafen Innsbruck geht am Ende der Wintersaison von Erholung aus

Innsbruck – Der Flughafen Innsbruck zeigt sich am Ende der Wintersaison 2021/22 trotz einer im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten viel niedrigeren Auslastung optimistisch. 396.278 Passagiere seien bis Ende April verzeichnet worden. Dies entspreche einer Auslastung von "immerhin" 62 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019, verkündeten die Verantwortlichen in einer Aussendung am Montag. Sie sprachen von einem "Aufschwung" nach dem "Totalausfall der Wintersaison 2020/21".