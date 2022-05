ÖVP-Bürgermeister mit 1,8 Promille in OÖ mit E-Scooter gestürzt

Katsdorf – Der Bürgermeister von Katsdorf (Bezirk Perg), Wolfgang Greil (ÖVP), ist Sonntag in den frühen Morgenstunden auf dem Heimweg vom Frühlingsfest seiner Gemeinde mit 1,82 Promille vom E-Skooter gestürzt. Das Ortsoberhaupt, das auch Geschäftsführer des Wirtschaftsbundes Oberösterreich ist, verletzte sich unter dem Auge so schwer, dass es operiert wurde, berichtete die Krone am Montag. Greil wurde angezeigt, die Promillegrenze für E-Scooter liegt wie beim Fahrrad bei 0,8, so die Polizei.