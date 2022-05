Neo-Staatssekretär Tursky optimistisch: „Rasche rechtliche Klärung"

Was Turskys politische Verankerung in Tirol betrifft, so soll es Überlegungen geben, ihn in der Innsbrucker Stadt-ÖVP zu positionieren. Diese steckt seit Jahren durch interne Machtkämpfe in der Krise. Tursky könnte die Stadtpartei übernehmen und sich damit auch eine Machtbasis in der Tiroler ÖVP schaffen. Er und der designierte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig gehören ab jetzt ohnehin dem ÖVP-Landesparteivorstand an.