Gipfelstürmer Glasner: Frankfurts Lehrer mit Anspruch

Sevilla – Der 4. August 2011 wird für Glasner immer prägend sein. An diesem Tag retteten Ärzte einer Kopenhagener Spezialklinik dem damaligen Kapitän der SV Ried das Leben. Nach Kopfballübungen im Abschlusstraining vor dem Europa-League-Qualifikationsspiel gegen Bröndby hatte Glasner über Schwindelgefühle und Kopfschmerzen geklagt. Ein Subduralhämatom zwischen Hirn und Hirnhaut forderte eine Not-OP.

Vier Tage zuvor hatte der Verteidiger in einem Ligaspiel gegen Rapid eine leichte Gehirnerschütterung erlitten. „Ich gehe davon aus, dass mir dann die Kopfbälle im Training das Leben gerettet haben. Ohne sie wäre die Blutung vielleicht nicht entdeckt worden", sagte Glasner. Die Operation verlief erfolgreich, die aktive Fußballkarriere war auf Anraten der Ärzte mit 36 Jahren und nach über 550 Schlachten als Rieder „Wikinger" vorbei.

Oliver Glasner genoss in Ried Kultstatus. Als er als Trainer zum Erzrivalen LASK wechselte, war er bei den Fans allerdings unten durch. © GEPA pictures/ Matthias Hauer

Die Ereignisse lassen ihn das nicht immer rationale Fußballbusiness gelassener sehen - was in einem hochemotionalen Umfeld wie in Frankfurt gewiss kein Nachteil ist. Die ständigen Nachfragen nach seiner Zukunft in Wolfsburg lockten den dreifachen Familienvater nicht aus der Reserve. Das geforderte Bekenntnis zum VfL umschiffte er mit Humor: Ein Bekenntnis – „so wie Adi Hütter?", fragte Glasner und grinste.

Er sollte kurz darauf Hütters Nachfolge in Frankfurt antreten. In Wolfsburg winkte die Champions League, doch Glasner entschloss sich lieber für sein nächstes Projekt – auch wegen eines angespannten Verhältnisses mit VfL-Sportchef Jörg Schmadtke. Kompromisslos wurden die Farben getauscht – wie einst, als sein Abgang von Ried zum Rivalen LASK hohe Wellen schlug.

Nur ein Sieg in den ersten zehn Spielen – gegen Bayern

Bis sein Plan am Main aufging, brauchte es wie schon in Linz und in Wolfsburg Zeit. Glasner, der schon als 17-jähriger Libero das Spiel klar vor sich sah, hat genaue Vorstellungen davon, wie seine Mannschaften Fußball spielen sollen. Martin Hinteregger und Konsorten scheiterten in der 1. DFB-Pokalrunde an einem Drittligisten, von den ersten zehn Bundesligaspielen gewannen sie nur eines – gegen Bayern München. Der Druck wuchs, doch der Baumeister moderierte den Umbruch überzeugend, und formte aus starken Individualisten eine stabile Mannschaftsstruktur.

Familiäre Bande sind für Glasner höchstes Gut. Ohne seine Frau Bettina, die ihn zum Trainerkurs ermutigte, wäre er wohl nicht Fußballtrainer. Er stünde nicht als sechster Trainer mit einem rot-weiß-roten Pass in einem Europacupfinale, inmitten einer illustren Riege um Max Merkel und Ernst Happel.

Die besten Lehrer sind nicht die, die am meisten wissen, sondern die, die ihr Wissen den Schülern am besten vermitteln und für die Inhalte begeistern können. Oliver Glasner, Eintracht-Trainer

Situatives Pressing, Umschaltmomente, schnelles Spiel in die Spitze. Diese Handschrift hat er als früherer Co-Trainer von Roger Schmidt bei Red Bull Salzburg verinnerlicht. Hinzu kommt Akribie im Defensivverhalten, das ist er seinem alten Verteidiger-Ich schuldig. Die Abläufe werden wieder und wieder trainiert, sehr oft auch mittels Videostudium. Jeder habe „gewusst, wie die Abläufe sind, wo der andere jemanden braucht, wo man helfen kann", sagte Wolfsburgs Xaver Schlager.

Hartnäckig, aber nicht autoritär führt Glasner Regie. „Ich führe keinen Monolog, und die Spieler schlafen in der letzten Reihe ein", sagte er der FAZ. „Die besten Lehrer sind nicht die, die am meisten wissen, sondern die, die ihr Wissen den Schülern am besten vermitteln und für die Inhalte begeistern können."

„Geile Mannschaften, geile Fans, super Stadion"

Um seine Schüler zu erreichen, scheut er auch emotionale Ausbrüche nicht. Als die Eintracht im Europa-League-November schlampig spielte, drosch er die dahergeflogene Kugel volley in den Nachthimmel von Piräus. Der Wutausbruch brachte ihm eine Verwarnung des Schiedsrichters und eine in letzter Minute siegende Mannschaft ein. Glasner entschuldigte sich und schmunzelte: „Ich denke, ich hätte ihn noch besser treffen können."

📽️ Video | Glasners legendäre Rutscheinlage in Barcelona:

In Barcelona bespielte Glasner die Emotionsklaviatur vom anderen Ende: Mit dem Kopf voraus rutschte er nach dem geschafften Meisterstück (3:2) auf den Rasen – und ruinierte sich vor tausenden Anhängern seine Hose. „Für mich ist das Schönste, wenn man so vielen Leuten eine Freude bereiten kann. Das Schönste ist dieses Lob, diese Anerkennung. Das ist einfach wunderbar", sagte Glasner.