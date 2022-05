Neues Grätzel am Innsbrucker Messeplatz wartet auf Verkehrslösung

Dass es so bleibt, ist aber noch nicht fix, denn für die nötige Verordnung der Begegnungszone fand sich dann doch keine Mehrheit. Nun ist eine Fußgängerzone im Gespräch, Erhebungen laufen. Bürgermeister Willi sieht eine Lösung als besonders dringlich an, denn ab 20. Mai wird die Baustelle rund um den Park offiziell aufgehoben. „Tempo 30 wäre, auch in Verbindung mit einer temporären Fußgängerzone, die beste, weil sicherste Variante. Ich hoffe daher, dass eine Mehrheit im Gemeinderat die Temporeduktion auf 30 beschließen wird.“ Die Entscheidung fällt am 19. Mai.