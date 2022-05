Training für den Ernstfall: „Rescue Day“ am Krankenhaus St. Johann

St. Johann i. T. – Es war eine erfolgreiche Premiere – erstmals fand am Bezirkskrankenhaus (BKH) St. Johann ein so genannter „Rescue Day“ statt. Ein intensiver Trainingstag für Notärzte und Notfallsanitäter, Rettungskräfte und Feuerwehrleute.

Trainings wie der „Rescue Day“, bei dem unterschiedlichste Szenarien realitätsnah nachgestellt und gefahrlos geübt werden können, sind mittlerweile unverzichtbarer Standard in der Notfallmedizin – aber selten gibt es derart ideale Voraussetzungen wie direkt am BKH St. Johann. Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Kitzbühel und der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann war der Medicubus am BKH mit dem nach dem neuesten Stand der Technik ausgestatteten Simulationszentrum.