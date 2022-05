Tiwag stellt Preis-Bindung an Strombörse in Frage

Innsbruck – Schon vor dem russischen Ukraine-Krieg hat der Landesenergieversorger Tiwag seinen Strompreis automatisch an die Entwicklung der Großhandelspreise an der Strombörse gekoppelt. Und zwar konkret an den ÖSPI-Index, der die Großhandelspreise abbildet. Das heißt: Steigen die Strom-Großhandelspreise über einen bestimmten Zeitraum beispielsweise um 10 Prozent, wird zeitverzögert auch der reine Strompreis für Tiwag-Kunden um 10 Prozent teurer. Sinken die Großhandelspreise, wird es auch für Tiwag-Kunden entsprechend billiger. Geregelt ist das in einer Preisklausel in den Lieferbedingungen der Tiwag, die Preisanpassungen führt die Tiwag künftig jedes Jahr immer am 1. Juni durch.