Nach Rücktritt: G’riss um Aufsichtsratposten beim Venet

„Ich habe mehrfach nachgefragt, wen die ÖVP in den Aufsichtsrat entsenden will“, erklärt Lentsch die überraschende Entscheidung. In der Zwischenzeit habe er dann bereits einen eigenen Kandidaten organisiert gehabt: den Notar Oskar Platter. „Er ist ein profunder Kenner in juristischen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten“, so Lentsch, er bringe damit Fähigkeiten mit, die beim Venet benötigt werden.