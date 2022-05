Lenker (21) rammte auf Regenfahrbahn in Heinfels Lkw und Pkw: Zwei Verletzte

Heinfels – Auf einer regennassen Landesstraße in Heinfels ist es am Montagabend zu einem Unfall gekommen. Involviert waren zwei Pkw und ein Lkw samt Anhänger. Verletzt wurden dabei die beiden Autofahrer – während ein 21-Jähriger von der Rettung ins Lienzer Krankenhaus gebracht wurde, musste ein 69-Jähriger mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.