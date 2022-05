Spotify übersetzt immer mehr Podcasts in andere Sprachen

Berlin – Der Streamingdienst Spotify übersetzt immer mehr seiner Audio-Podcasts in andere Sprachen. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass solche Adaptionen sehr erfolgreich sind und haben schon viele produziert", sagte die internationale Chef-Strategin für Content und Advertising bei Spotify, Dawn Ostroff, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Wir adaptierten deutsche Podcasts ins Englische, übersetzten einige englische oder spanische Podcasts in viele andere Sprachen. Dabei sind uns zwei Dinge aufgefallen: Gutes Storytelling bleibt gutes Storytelling, egal in welcher Sprache. Aber man muss im Kontext kultureller Relevanz bleiben. Die kulturellen Bezüge und die Nuancen sind wichtig und müssen erhalten bleiben."