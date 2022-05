Neues Gesetz: Spanierinnen sollen bei Regelschmerzen nicht arbeiten müssen

Madrid – Spanische Arbeitnehmerinnen sollen bei heftigen Unterleibsschmerzen während der monatlichen Regel nicht arbeiten müssen. Das sieht ein Gesetzentwurf der linken Regierung vor, der am Dienstag im Kabinett offiziell vorgestellt werden soll. Die Kosten des Arbeitsausfalls soll der Staat übernehmen – und zwar so lange, wie die Schmerzen andauern, wie das Ministerium am Montag auf Anfrage bestätigte. Um arbeitsfrei zu bekommen, muss eine betroffene Frau einen Arzt konsultieren.