Das Kalush Orchestra gewann am Samstag den Eurovision Song Contest in Turin.

Berlin – Nach ihrem Rekord-Gewinn beim Eurovision Song Contest (ESC) wird der ukrainischen Band Kalush Orchestra von prorussischen Aktivisten eine Nähe zum Faschismus unterstellt. Am Sonntagabend soll Rapper Oleh Psjuk auf der ESC-Bühne im italienischen Turin angeblich seine rechte Gesinnung zur Schau gestellt haben. Doch die mit dem Vorwurf verbreiteten Video-Sequenzen sind kräftig geschnitten.

🔎​ ➤ Bewertung: Nichts deutet darauf hin. Der Sänger jubelte in Richtung Publikum.

📌​ ➤ Fakten: Mit häufig völlig unbelegten Nazi-Vorwürfen versuchen Medien und Politik in Russland immer wieder, die Ukraine und den Westen insgesamt als Rechtsradikale und Nationalsozialisten zu brandmarken und so Moskaus Angriffskrieg auf das Nachbarland zu rechtfertigen.

Aktuell etwa im Fokus: Die Band Kalush Orchestra, die mit ihrem Song "Stefania" das Publikum in Europa faszinierte und mit einem Sensationsergebnis den Grand Prix in Turin gewann. Nach ihrer Performance im Wettbewerb forderte Psjuk besonders mit Blick auf die Verteidiger des Stahlwerks Azovstal in Mariupol: "Helft bitte der Ukraine, Mariupol, helft Azovstal jetzt!"