Tiroler Polizei warnt erneut vor Betrugsversuchen „falscher“ Kollegen

Lienz, Jenbach – Die Tiroler Polizei warnte am Montag in einer Aussendung erneut vor Telefonbetrügern, die sich als Polizei- oder Kripobeamte ausgeben, um an Bargeld und Wertgegenstände zu kommen. Am Sonntag und Montag habe ein selbst ernannter "Polizist aus Schwaz" im Raum Jenbach sein Glück versucht, hieß es. Erst vergangene Woche war eine Warnung für Osttirol ausgesprochen worden.