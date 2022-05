Babybauch-Foto: Ex-Ski-Ass Michaela Kirchgasser erwartet ihr erstes Kind

Jetzt heißt es für die 37-Jährige aber ein wenig kürzer zu treten. Zusammen mit ihrem Mann Sebastian gab sie am Montagabend in den sozialen Netzwerken ihre erste Schwangerschaft bekannt: „Überglücklich und dankbar was die Zukunft uns bringt❤️", schrieb Kirchgasser zu einem Bild, das sie mit Babybauch zeigt. Mehr Details verriet die ehemalige Weltcupsiegerin nicht. (TT.com)