Bayern, Dortmund oder PSG? Noch keine konkreten Angebote für Kalajdzic

Nach dem Last-Minute-Klassenerhalt mit dem VfB geht es für Kalajdzic nun an den Verhandlungstisch.

Stuttgart – Der umworbene ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart hat nach eigenen Angaben noch keine konkreten Angebote anderer Vereine erhalten. „Von den Bayern oder anderen liegt noch nichts Konkretes auf dem Tisch", sagte er der Krone. In den kommenden Tagen werde er aber Gespräche mit dem VfB und seinem Berater Sascha Empacher führen. „Die heißen Tage stehen an, nicht nur vom Wetter her", meinte der 24 Jahre alte Torjäger.