Tirols ÖVP und Grüne wollen Inseratenverbot noch vor Landtagswahl

"Es wurde bereits eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit Parteien- und Klubfinanzierung beschäftigt", berichtete Wolf. "Wir haben schon vor den Vorfällen in Vorarlberg in dieser Arbeitsgruppe platziert, dass wie hier für ein komplettes Inseraten- und Spendenverbot sind", hielt der schwarze Klubchef fest.

Mair zeigte sich jedoch felsenfest davon überzeugt, dass die türkis-grüne Bundesregierung das Gesetz noch vor dem Sommer beschließen werde. Man werde deutlich vor der Wahl die entsprechenden Beschlüsse auf Landesebene angehen, kündigten Mair und Wolf unisono an. Ansonsten sei man bereit, sich mit den anderen Parteien im Spätherbst auf eine gemeinsame Vereinbarung zum Wahlkampf zu einigen. Nun stehe aber in Sachen Transparenz der Beschluss des Fördertransparenzgesetzes an, in dem die Veröffentlichung jedes Fördereuro geregelt werde.

In der Fragestunde, die am Mittwoch in der Landtagssitzung über die Bühne gehen wird, wird es u.a. um die Teuerung gehen. Wolf schickte voraus, dass man aufhören müsse, "den Menschen vorzugaukeln", dass die Politik alle Auswirkungen der Teuerung abfedern könne. "Die Menschen werden einsparen müssen in den verschiedenen Bereichen". Es gelte aber, zielgerichtet die Menschen zu unterstützen, die am stärksten betroffen seien. Man dürfe auch den Mittelstand nicht vergessen. Gleichzeitig merkte Wolf an: "Jene, die ein höheres Einkommen haben, werden das aushalten".