1,5 Mio.-Bonus für ABBAG-Geschäftsführer: Grüne fordern Aufklärung

Wien – Die Grünen wollen mit einer Anfrage an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) die Genese eines nachträglich gewährten 1,5 Millionen-Euro-Bonus für den damals bereits aus seiner Funktion ausgeschiedenen ABBAG-Geschäftsführer Michael Mendel rekonstruieren. Mendel hatte im Jahr 2016 die für die Banken-Abwicklungen zuständige ABBAG verlassen, über acht Monate später wurde die Bonusvereinbarung geschlossen, durch die er im Jahr 2020 1,5 Mio. erhielt.

Der Bonus scheint im Einkommensbericht des Rechnungshofes auf, der im vergangenen Dezember veröffentlicht worden ist, wie auch die "ZiB2" am Montag berichtete. Laut Rechnungshof gingen 579.000 Euro an den aktuellen Geschäftsführer Bernhard Perner, 1,5 Mio. Euro wurden als Prämie an den ehemaligen Geschäftsführer Mendel ausbezahlt. Unterzeichnet wurde diese von Perner, der Mendel nachgefolgt war.