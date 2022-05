40 Jahre „Thriller“ von Michael Jackson: Neue Edition mit unveröffentlichte Songs

© MCA/Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de

Los Angeles – "Thriller" von Michael Jackson, 1982 erschienen, gilt bis heute als das weltweit meistverkaufte Album. In einer Edition zum 40. Jubiläum werden bisher unveröffentlichte Songs des Superstars enthalten sein, wie Sony Music am Dienstag mitteilte. "Thriller 40" soll am 18. November herauskommen.