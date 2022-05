Schweden: Ein NATO-Aspirant mit Großmachtvergangenheit

Stockholm – Schwedens Außenministerin Ann Linde hat am Dienstag den NATO-Mitgliedsantrag ihres Landes unterzeichnet. Noch am 16. Februar, eine Woche vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine, hatte Außenministerin Ann Linde im Einklang mit der traditionellen Politik der Bündnisfreiheit verkündet, ein NATO-Beitritt Schwedens stünde nicht zur Debatte.