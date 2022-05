EU-Parlamentschefin fordert EU-weite Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. © AFP/Hertzog

Brüssel – Am internationalen Tag gegen Homo-und Transphobie (IDAHOT) hat EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen in der ganzen EU gefordert. Es gehe darum, dass eine in einem Land rechtlich anerkannte gleichgeschlechtliche Partnerschaft auch "von einem anderen Land anerkannt werden muss", so Roberta Metsola am Dienstag in einem auf Facebook veröffentlichen Video. In allen EU-Mitgliedstaaten müssten dieselben Grundrechte "durchgesetzt werden".

Nach Angaben des Dachverbands der europäischen Lesben- und Schwulenorganisationen, Ilga-Europe, sind in 19 von 27 EU-Ländern eine Heirat oder eine rechtlich ähnliche eingetragene Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare möglich, darunter Deutschland. In sechs Ländern besteht dieses Recht jedoch nicht. Diese EU-Staaten, unter anderem Polen, Rumänien und Lettland, erkennen in einem anderen Land eingetragene Lebenspartnerschaften homosexueller Paare nicht an.