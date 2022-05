Wolfsverdacht im Stubaital und in Osttirol, Goldschakal in Sillian nachgewiesen

Neustift im Stubaital – Wölfe und ein Goldschakal: Durch Tirol streifen derzeit mehrere Beutegreifer. Das teilte das Land in einer Aussendung mit.

Im Stubaital wurden am Montag und Dienstag wieder zwei gerissene Schafe gefunden. Diesmal wurden die toten Tiere auf Heimweiden in Neustift entdeckt. Diese waren nicht durch einen Herdenschutzzaun geschützt. Nach der amtstierärztlichen Begutachtung besteht jeweils ein konkreter Wolfsverdacht.

Außerdem gibt es eine Meldung über eine mögliche Wolfssichtung in dem Gebiet. Bereits am Samstag wurde ein Schaf auf einer Heimweide in Schönberg gerissen. Proben zur DNA-Untersuchung wurden genommen.