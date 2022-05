Diebe stahlen in Dölsach E-Bikes und Werkzeug aus Kellerabteilen

Dölsach – In der Zeit zwischen dem 11. bis 17. Mai wurde in Dölsach ein angekettetes E-Bike aus einer Tiefgarage entwendet. In weiterer Folge stellte die Polizei fest, dass im selben Gebäude zwei Kellerabteile aufgebrochen und daraus zwei weitere hochwertige E-Bikes, Werkzeug sowie zwei Laufräder gestohlen wurden. Laut Angaben der Polizei dürfte der Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich liegen. (TT.com)